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Ballia News: मूर्ति, चुनरी, शृंगार के सामान से सजे बाजार

Sat, 10 Oct 2026 01:22 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:22 AM IST
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Markets decked out with idols, chunaris, and adornments.
सोहांव विकास खंड के कोरंटाडीह ​स्थित मां मंगला भवानी मंदिर परिसर में सजने लगी पूजा सामग्री की द
बलिया। शारदीय नवरात्र 11 अक्तूबर से शुरू होगा। घरों में साफ-सफाई और पूजा स्थल को सजाने के साथ बाजार से माता की मूर्ति, चुनरी, शृंगार का सामान, कलश और पूजा सामग्री खरीदी जा रही है। शुक्रवार को नवरात्र को लेकर बाजार में रौनक रही।
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शहर के स्टेशनरोड, शहीद पार्क चौक, सिनेमा रोड, कासिम बाजार आदि बाजारों में पूजन सामग्री की दुकानों पर भीड़ लगी रही। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के साथ नौ दिनों तक माता की पूजा की जाएगी। नौ दिनों के व्रत के लिए कुट्टू और सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, फल, दूध, मखाना और अन्य सामग्री की खरीदारी की जा रही है।
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इधर, देवी मंदिरों के रंग-रोगन व बिजली के झालरों से सजाने का कार्य अंतिम चरण में है।नवरात्र में व्यापारियों की अच्छी बिक्री की उम्मीद है। फल व फूल के कारोबार में भी उछाल आ गया है।
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