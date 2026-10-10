Ballia News: मूर्ति, चुनरी, शृंगार के सामान से सजे बाजार

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शहर के स्टेशनरोड, शहीद पार्क चौक, सिनेमा रोड, कासिम बाजार आदि बाजारों में पूजन सामग्री की दुकानों पर भीड़ लगी रही। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के साथ नौ दिनों तक माता की पूजा की जाएगी। नौ दिनों के व्रत के लिए कुट्टू और सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, फल, दूध, मखाना और अन्य सामग्री की खरीदारी की जा रही है।इधर, देवी मंदिरों के रंग-रोगन व बिजली के झालरों से सजाने का कार्य अंतिम चरण में है।नवरात्र में व्यापारियों की अच्छी बिक्री की उम्मीद है। फल व फूल के कारोबार में भी उछाल आ गया है।