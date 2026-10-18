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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Maharaj Baba's Siddha Sthan is submerged in the Saryu river.

Ballia News: सरयू की कटान में समाया महाराज बाबा का सिद्ध स्थान

Sun, 18 Oct 2026 12:52 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:52 AM IST
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Maharaj Baba's Siddha Sthan is submerged in the Saryu river.
बांसडीह क्षेत्र के महाराजपुर गांव के नाहर छपरा बस्ती के पास सरयू नदी के कटान में गिरा पेड़।जागर
बांसडीह। सरयू नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है, लेकिन महाराजपुर गांव के नाहर छपरा बस्ती के पास कटान की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार की शाम तेज कटान के चलते महाराज बाबा का सिद्ध स्थान और वहां मौजूद विशाल पीपल का पेड़ नदी में समा गया। शनिवार सुबह ग्रामीणों ने यह नजारा देखा तो पूरे इलाके में दहशत फैल गई। कटान अब गांव की आबादी से महज 20 मीटर दूर रह गया है। इससे बस्ती के करीब 150 परिवारों के सामने घरों को बचाने का संकट खड़ा हो गया है।
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महाराज बाबा के सिद्ध स्थान को बचाने के लिए बाढ़ खंड की ओर से जियो तिरपाल, मिट्टी और बालू भरी बोरियों के सहारे कटान रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन नदी की तेज धारा के आगे बचाव के इंतजाम नाकाफी साबित हुए। देखते ही देखते बाबा का स्थान और विशाल पीपल का पेड़ नदी में विलीन हो गया।
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