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Ballia News: काली पट्टी बांधकर लेखपालों ने जताया विरोध

Sun, 11 Oct 2026 01:33 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:33 AM IST
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Lekhpals registered their protest by wearing black armbands.
थाना समाधान दिवस पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते लेखपाल। जागरुक पाठक
बलिया। थाना समाधान दिवस के दौरान कई स्थानों पर लेखपालों ने अपनी मांगों के समर्थन में बांह पर काली पट्टी बांधकर काम किया। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर लेखपालों ने विरोध दर्ज कराते हुए विभागीय कार्य भी जारी रखा। बैरिया में लेखपाल आठ सूत्री मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर पहुंचे। चितबड़ागांव और उभांव में भी लेखपालों ने अपनी मांगों के समर्थन में एकजुटता दिखाई। लेखपालों के विरोध के बीच राजस्व संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रशासन ने संयुक्त टीमों के माध्यम से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उभांव थाना पर विरोध दर्ज कराने वाले लेखपालों में राहुल शुक्ला, अखिलेश कुमार, मनीष श्रीवास्तव, नितेश सिंह समेत अन्य लेखपाल शामिल रहे।
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