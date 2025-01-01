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Ballia News: ललित कला अकादमी ने डॉ. इफ्तेखार समेत 3 कलाकार को किया सम्मानित

Sat, 17 Oct 2026 12:58 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:58 AM IST
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Lalit Kala Akademi honoured 3 artists
राज्य ललित कला अकादमी की ओर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉ. इफ्तेखार खान को सम्मानित करते अ
बलिया। राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने बृहस्पतिवार को दृश्य कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले तीन वरिष्ठ चित्रकारों और कला अध्यापकों को सम्मानित किया। अकादमी परिसर स्थित लाल बारादरी में आयोजित समारोह में उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। बलिया के डॉ. इफ्तेखार खान भी सम्मानित हुए। उन्हें इसी वर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में सम्मान दिया था। कला अध्यापक प्रकाश नारायण सिंह और मेरठ के राजेश कुमार त्यागी को भी सम्मानित किया गया। प्रकाश नारायण सिंह को राज्य शिक्षक पुरस्कार-2025 तथा राजेश कुमार त्यागी को वर्ष 2023 में राज्य पुरस्कार मिल चुका है।
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