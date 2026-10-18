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कबड्डी : रानीपुर कुटी ने चकिया को 42-22 से हराया

Sun, 18 Oct 2026 01:18 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:18 AM IST
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Kabaddi: Ranipur Kuti defeated Chakiya
रानीपुर कम्पोजिट विद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता में दाव पेच लगाते टीम के खिलाड़ी।संवाद
अमर शहीद लेफ्टिनेंट बिहारी सिंह की 61वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को रानीपुर में शहीद मेला और कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में मऊ और अन्य जनपदों से आई कुल 16 टीमों ने खेल कौशल का प्रदर्शन किया।
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कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच चकिया और रानीपुर कुटी के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में रानीपुर कुटी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चकिया को 42-22 के भारी अंतर से पराजित कर जीत दर्ज की। इससे पूर्व, कंपोजिट विद्यालय रानीपुर परिसर में स्थित अमर शहीद लेफ्टिनेंट बिहारी सिंह की प्रतिमा पर मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख अरुण कुमार ने माल्यार्पण किया और उनके अदम्य साहस, वीरता व जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। इसके बाद क्षेत्र से आए प्रबुद्धजनों और ग्रामीणों ने भी शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर दुर्ज विजय सिंह, शेषनाथ सिंह, डॉ.जयनाथ सिंह, चंद्र भूषण सिंह, शुभम सिंह, गौरी शंकर सिंह, राजेश सिंह, अरविंद कुमार सिंह और अजय सिंह उपस्थित रहे।
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