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विशेषज्ञों ने नदी की धारा, कटान की प्रकृति और प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। साथ ही यह समझने का प्रयास किया कि लंबी दूरी तक हो रहे कटान को रोकने के लिए किस तरह की तकनीकी और स्थायी परियोजना कारगर साबित हो सकती है। इस पहल का उद्देश्य सुल्तानपुर, महराजपुर, वशिष्ठ नगर, गोपालनगर और शिवाल मठिया सहित अन्य तटवर्ती गांवों को सरयू की विनाशकारी कटान से सुरक्षित करना है।दरअसल, इससे पहले शासन के निर्देश पर सिंचाई विभाग के सचिव ने सीडब्ल्यूपीआरएस पुणे (महाराष्ट्र) के निदेशक वैज्ञानिक रघु सिंह तथा उत्तराखंड के बहादराबाद स्थित हाइड्रोलिक सर्किल के अधीक्षण अभियंता को पत्र भेजकर कटान प्रभावित गांवों को बचाने के लिए तकनीकी सुझाव मांगे थे। इसी क्रम में बीएचयू आईटी के केके पांडेय, मुख्य अभियंता गंडक भानु प्रताप सिंह, अधीक्षण अभियंता संतोष कुमार सिंह और अधिशासी अभियंता संजय मिश्र ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया।बीएचयू आईटी की टीम केके पांडेय के नेतृत्व में निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगी। इसे सीडब्ल्यूपीआरएस पुणे भेजा जाएगा। विशेषज्ञों की रिपोर्ट और तकनीकी सुझाव मिलने के बाद स्थायी कटानरोधी परियोजना तैयार कर शासन के निर्देशानुसार उसे लागू करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। इससे कटान की समस्या से जूझ रहे गांवों के लोगों में सुरक्षा की उम्मीद जगी है।शासन तक लगातार आवाज उठा रहेअधिशासी अभियंता बाढ़ खंड बलिया संजय मिश्र ने बताया कि बीएचयू आईटी की विशेषज्ञ टीम ने कटान प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। विशेषज्ञों की तकनीकी राय और रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्थायी कटानरोधी परियोजना लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कटान रोकने के लिए स्थानीय नेता मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर शासन का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। उनके प्रयासों के क्रम में ही प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण की कार्रवाई शुरू हुई है। रिपोर्ट मिलने के बाद शासन के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।