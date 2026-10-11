फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   FIR registered against an unidentified e-rickshaw driver.

Ballia News: अज्ञात ई-रिक्शा चालक के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी

Sun, 11 Oct 2026 02:07 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
FIR registered against an unidentified e-rickshaw driver.
बैरिया। दोकटी थाना क्षेत्र में ई-रिक्शा दुर्घटना में पिता की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पुत्र को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
विज्ञापन

अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), फास्ट ट्रैक कोर्ट तृतीय, बलिया के आदेश पर दोकटी पुलिस ने अज्ञात ई-रिक्शा चालक के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या सहित अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोकटी थाना क्षेत्र के बाबू के शिवपुर निवासी कृष्ण कुमार चौधरी के अनुसार, उनके पिता रमेश चौधरी 16 अप्रैल 2024 को ई-रिक्शा से बैरिया से घर लौट रहे थे।
आरोप है कि ई-रिक्शा चालक तेज गति और लापरवाही से वाहन चला रहा था। इसी दौरान ई-रिक्शा खपड़िया बाबा गेट से टकरा गया। हादसे में रमेश चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई।
विज्ञापन

कृष्ण कुमार का आरोप है कि घटना के बाद उन्होंने दोकटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्राधिकारी बैरिया आलोक कुमार गुप्ता ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed