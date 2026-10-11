Ballia News: बिना मौके पर पहुंचे ही लगा दी रिपोर्ट

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उनका आरोप है कि हल्दी थाने के उप निरीक्षक संजय पाठक ने मौके पर पहुंचे बिना ही जांच रिपोर्ट लगा दी और साक्ष्य के तौर पर पुरानी फोटो अपलोड की। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की है।आदित्यनाथ तिवारी के अनुसार, उनकी शिकायत की जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि दो अक्तूबर 2026 को दोपहर 12:47 बजे उप निरीक्षक उनके घर पहुंचे और पूछताछ की। तिवारी का दावा है कि उस समय पुलिसकर्मी उनके घर नहीं पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग से मौके पर पुलिस के पहुंचने या नहीं पहुंचने की वास्तविकता स्पष्ट हो सकती है। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से किसी स्वतंत्र अधिकारी से मामले की दोबारा जांच कराने, संबंधित सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और जांच में गलत जानकारी दिए जाने की पुष्टि होने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।वहीं, आरोपों के संबंध में उप निरीक्षक संजय पाठक ने बताया कि वह 27 सितंबर की शाम आदित्यनाथ तिवारी के दरवाजे पर गए थे और उनसे बातचीत भी हुई थी। इसका फोटो भी उनके पास है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट दो अक्तूबर को भेजी गई थी। इस मामले में थानाध्यक्ष राजू कुमार राय ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो दोबारा जांच करा दी जाएगी।