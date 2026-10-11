कांग्रेस शासन में चुनाव आयोग रहा कठपुतली, अब निष्पक्ष: दयाशंकर

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राहुल गांधी के दावे राष्ट्रपति ने वोट चोरी से इनकार नहीं किया पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग का दुरुपयोग करती रही है। बहुत सारे चुनाव आयुक्तों को उनके कार्यकाल बीतने के बाद राज्यसभा में, गवर्नर और मंत्री बनाने का काम कांग्रेस करती रही है।जिस तरह से वो लोग अपने शासनकाल में चुनाव आयोग को एक कठपुतली की तरह उपयोग करते थे, आज चुनाव आयोग निष्पक्ष कार्य कर रहा है। इसलिए इन लोगों को दर्द हो रहा है। इन लोग जो चुनाव हार रहे हैं, उसकी खीझ मिटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी लगातार कर रहे हैं। हार को छिपाने के लिए उनके पास बहानेबाजी के सिवा कुछ नहीं है।