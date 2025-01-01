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एकइल निवासी किसान संजीव कुमार सिंह ने बताया कि उनकी धान की फसल कटे करीब 10 दिन हो चुके हैं। वह लगातार धान बेचने के लिए क्रय केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार सचिव की ओर से केंद्र ऑनलाइन नहीं होने की बात कहकर लौटा दिया जाता है। इससे किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।किसान बृजेश सिंह ने बताया कि सरकारी केंद्र पर समर्थन मूल्य मिलने से धान की खेती की लागत निकालने के साथ कुछ मुनाफा होने की उम्मीद रहती है। क्षेत्र के कई किसान धान बेचकर मिलने वाली रकम से रबी की फसल की बुवाई की तैयारी करते हैं। ऐसे में खरीद शुरू होने में देरी से उनकी आर्थिक योजना बिगड़ रही है और गेहूं की बुवाई भी प्रभावित हो सकती है।जिले में 54 से बढ़कर 100 हुए धान क्रय केंद्र-इस वर्ष जिले में विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कुल 100 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या 54 थी। इसके साथ ही सरकार ने सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 72 रुपये बढ़ाकर 2441 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं, ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष सामान्य धान का एमएसपी 2369 रुपये प्रति क्विंटल था।ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिलेगी मशीन-एकइल धान क्रय केंद्र प्रभारी रामायण यादव ने बताया कि विभाग की ओर से प्रतिदिन एक-दो दिन में केंद्र ऑनलाइन होने की जानकारी दी जा रही है, लेकिन अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। केंद्र ऑनलाइन होने के बाद ही मशीन उपलब्ध कराई जाएगी और धान की खरीद शुरू हो सकेगी।