Ballia News: दशहरा पर तय रूट पर ही चलेंगे ई-रिक्शा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

शहर में पांच निर्धारित रूटों पर करीब 2500 ई-रिक्शों का पूर्व में संचालन होता था, अब इनकी संख्या बढ़कर चार हजार के आसपास पहुंच गई है। यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए पहले वाहनों के आगे और पीछे रूट नंबर अंकित कराए गए थे। हालांकि, अब कई ई-रिक्शों से नंबर मिट गए हैं या हटा दिए गए हैं।इससे निर्धारित मार्ग के उल्लंघन पर संबंधित वाहन की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। इसे देखते हुए यातायात पुलिस ने सभी ई-रिक्शों पर आवंटित रूट नंबर दोबारा स्पष्ट रूप से अंकित कराने पर जोर दिया है। साथ ही वाहन पर चालक का नाम और मोबाइल नंबर लिखना भी अनिवार्य किया गया है। इससे नियम तोड़ने वाले चालकों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सहूलियत होगी। दशहरा पर्व के पूर्व शहर के चौक क्षेत्र में भी जाम की समस्या को देखते हुए ई-रिक्शों का आवागमन प्रतिबंधित रहेंगा। चौक जाने वाले सभी मार्गों पर बैरियर लगाया जाएगा।यातायात निरीक्षक अनवर अली ने कहा कि नियम तोड़ते पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नाबालिगों और शराब के नशे में ई-रिक्शा चलाते मिलने वालों के वाहन सीज किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।निर्धारित पांच रूट, रूट के लिए निर्धारित रंग1 : बहादुरपुर से सेंट्रल तिराहा - लाल2 : माल्देपुर से सेंट्रल तिराहा - नीला3 : कदम चौराहा से रेलवे स्टेशन - नारंगी4 : तिखमपुर मंडी से महुआ मोड़ - हरा5 : रोडवेज बस स्टैंड से मिढ्ढा - पीला