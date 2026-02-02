Ballia News: प्रेमिका के घर से जाने के बाद ई-रिक्शा चालक का पेड़ से लटकता मिला शव

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सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमडरिया गांव निवासी अभिषेक ई-रिक्शा चलाता था। वह दो भाइयों में बड़ा था। उसके पिता मजदूरी करते हैं। परिजनों के मुताबिक, अभिषेक मंगलवार रात घर में सोया था। वह सुबह कब घर से निकला, इसकी जानकारी नहीं हो सकी। ग्रामीणों से शव मिलने की सूचना पर परिजनों को घटना का पता चला।युवक की मां आशा देवी और छोटे भाई हंस कुमार ने बताया कि अभिषेक का एक युवती से प्रेम संबंध था। आरोप है कि बीते कुछ दिनों से युवती उसके साथ घर पर रह रही थी। युवती के परिजनों की शिकायत के बाद मंगलवार दोपहर पुलिस चौकी में दोनों पक्षों के बीच सुलह हुई थी। इसके बाद युवती अपने परिजनों के साथ घर चली गई थी। परिजनों के अनुसार, अभिषेक युवती के साथ रहने की जिद कर रहा था। शव के गले और दोनों हाथों में रस्सी लिपटी मिलने को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं।थानाध्यक्ष हितेश कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। परिजनों की ओर से अभी कोई शिकायत नहीं दी गई है।