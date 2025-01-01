Ballia News: एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष बने चंदन शाह

विज्ञापन

मनियर। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति (एसटी) मोर्चा, बलिया के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दोबारा मिलने पर चंदन शाह ने प्रदेश नेतृत्व, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व ने उनपर विश्वास जताकर जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, उसका निर्वहन वह पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ करेंगे। चंदन शाह ने कहा कि यह उनके लिए सम्मान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। वह पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने, संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और उसकी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे।