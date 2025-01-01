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आरपीएफ प्रभारी जीके प्रजापति ने बताया कि फेफना-गड़वार मार्ग के क्रॉसिंग से शाम को ट्रेन गुजरने का समय होने पर गेटमैन रेलवे फाटक बंद कर रहा था। इसी दौरान गड़वार की ओर से तेज रफ्तार में आ रही कार बंद होते फाटक के नीचे से निकलने के प्रयास में बूम से जा टकराई। टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।उधर, ट्रेन को आता देख गेटमैन ने तत्काल स्लाइडर बूम की मदद से फाटक बंद कर ट्रेन को सुरक्षित पास कराया और घटना की सूचना स्टेशन अधीक्षक को दी। सूचना मिलने पर रेलवे के तकनीकी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त बूम की मरम्मत की, जिसके बाद आवागमन बहाल हो सका।फेफना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम में फंसे वाहनों को निकलवाकर यातायात सुचारू कराया। वहीं, आरपीएफ ने दुर्घटना में शामिल कार को कब्जे में ले लिया। आरपीएफ प्रभारी ने बताया कि कार को कब्जे में लेकर मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।