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Ballia News: जंगली बाबा धाम में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 41 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ

Sat, 17 Oct 2026 01:00 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:00 AM IST
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At Jangli Baba Dham, 41 couples joined hands amidst the chanting of Vedic mantras
गड़वार कस्बा के जंगली बाबा धाम मंदिर परिसर में आयोजित सामूहिक विवाह में शामिल वर-वधु और उनके पर
गड़वार। विकासखंड गड़वार स्थित श्रीजंगली बाबा धाम शुक्रवार को वैदिक मंत्रोच्चार और मांगलिक गीतों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित समारोह में जिले के छह विकासखंडों के 41 जोड़े विवाह बंधन में बंधे।
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हिंदू रीति-रिवाजों के बीच संपन्न हुए विवाह समारोह में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने भगवान गणेश की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने नवदंपतियों को सुखमय वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देते हुए विवाह प्रमाणपत्र और आम का एक-एक पौधा भेंट किया। कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग देने के लिए प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत प्रति जोड़े एक लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। इसमें 64 हजार रुपये कन्या के खाते में भेजे जाते हैं, जबकि शेष सहायता सामग्री के रूप में दी जाती है।
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