Ballia News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का फिर मिला मौका, 12 से ली जाएंगी दावे-आपत्तियां

विज्ञापन





जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि अर्हता तिथि एक जनवरी 2027 के आधार पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया जाएगा। इसके तहत मतदेय स्थलों का सम्भाजन एवं पुनर्स्थापन दो नवंबर तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर तक निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। प्रारूप प्रकाशन के साथ ही 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

विज्ञापन

बलिया। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित पात्र नागरिकों को एक बार फिर मौका मिलने जा रहा है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। इसके तहत 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। वहीं, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चार जनवरी 2027 को किया जाएगा।