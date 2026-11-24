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वीरेंद्र यादव का आरोप है कि गांवों को कटान से बचाने के लिए ग्रामीणों ने पदयात्रा कर प्रशासन से गुहार लगाई थी। उस दौरान बाढ़ विभाग के अधिशासी अभियंता संजय मिश्रा ने एसडीएम डॉ. पुष्कर मिश्र की मौजूदगी में 10 मड पंप लगाने और जियो ट्यूब के माध्यम से कटान रोकने का भरोसा दिया था। इसके बावजूद विभाग की ओर से वादे के अनुरूप कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। युवक ने बताया कि उसने आत्मदाह की चेतावनी देते हुए प्रशासन को पहले ही लिखित सूचना दी थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी से क्षुब्ध होकर सोमवार को उसने तहसील परिसर में यह कदम उठाया। महाराजपुर और नाहर छपरा गांव में सरयू नदी के कटान से लगातार मकान नदी में समा रहे हैं, जिससे प्रभावित परिवारों में दहशत और आक्रोश व्याप्त है। तहसील परिसर में हुई इस घटना ने एक बार फिर कटान प्रभावित गांवों को बचाने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने की मांग को तेज कर दिया है।घटना के समय प्रभारी निरीक्षक राजकेसर सिंह और सीओ अजय पाल पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद थे। युवक को पेट्रोल छिड़कते देख पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे दबोच लिया और जीप से कोतवाली ले गए। सीओ अजय पाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।वीरेंद्र यादव के आत्मदाह की चेतावनी की जानकारी मिलते ही उन्होंने पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया था ताकि कोई अनहोनी न हो सके। वह बाढ़ खंड के प्रयासों से असंतुष्ट था, जिसकी सूचना विभाग को भी दी गई थी। पेट्रोल छिड़कने का प्रयास करते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया।-डॉ. पुष्कर मिश्र, एसडीएम, बांसडीह