Ballia News: कच्चे मकान-झोपड़ी वाले 9602 परिवारों को मिलेगा पक्का घर

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पात्र परिवारों को आवास निर्माण के लिए तीन किस्तों में 1.20 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही 90 दिन की मजदूरी का लाभ भी मिलेगा। जिले के कच्चे और झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों के पक्के मकान का सपना अब पूरा होने की राह पर है। शासन से लक्ष्य मिलने के बाद ब्लॉकवार लक्ष्य तय कर दिया गया है।पिछले वर्ष शासन के निर्देश पर जिले में आवास प्लस वेबपोर्टल के माध्यम से पात्र परिवारों का सर्वे कराया गया था। सर्वे पूरा होने के बाद शासन की ओर से पात्रों की सूची जारी कर दी गई है। अब ग्राम पंचायतवार वरीयता क्रम के अनुसार पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिया जाएगा। पहली किस्त की राशि जल्द ही पात्रों के बैंक खातों में भेजे जाने की तैयारी है।जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की ओर से ब्लॉकवार लक्ष्य निर्धारित कर संबंधित अधिकारियों को सूची उपलब्ध करा दी गई है। आवास निर्माण समय से पूरा कराने के लिए सभी खंड विकास अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। योजना के तहत कुल 9602 आवासों में 5136 अनुसूचित जाति/जनजाति और 4466 सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार शामिल हैं।मनियर में सबसे ज्यादा, बेरुआरबारी में सबसे कम लक्ष्यब्लॉकवार लक्ष्य में मनियर को सबसे अधिक 950 आवास बनाने का लक्ष्य मिला है। वहीं बेरुआरबारी में सबसे कम 255 आवास बनाए जाएंगे। जिले के 940 ग्राम पंचायतों में पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिया जाएगा।योजना पर नजरब्लॉक-17, ग्राम पंचायत-940कुल लक्ष्य-9602एससी/एसटी-5136सामान्य सहित अन्य पिछड़ा वर्ग4466ब्लॉकवार प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लक्ष्य परविकास खंडलक्ष्यबैरिया-405बांसडीह480बेलहरी-339बेरुआरबारी255चिलकहर-644दुबहर-408गड़वार305हनुमानगंज351मनियर950मुरलीछपरा817नगरा-765नवानगर-834पंदह533रसड़ा821रेवती-342सीयर684सोहांव669बेघर परिवारों के पक्के आवास का सपना जल्द पूरा होगा। शासन से प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का लक्ष्य ब्लॉकवार निर्धारित कर दिया गया है। सभी बीडीओ को सूची उपलब्ध करा दी गई है। ग्राम पंचायतवार सूची में वरीयता क्रम के अनुसार पात्र परिवारों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं।— कल्पना मिश्रा, परियोजना निदेशक