Ballia News: खुशियों के मंडप में एक हुए 82 जोड़े

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने नवविवाहित जोड़ों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें सुखी एवं समृद्ध वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। इस दौरान नवदंपतियों को विवाह प्रमाण पत्र और आम के पौधे भी वितरित किए गए।समारोह का शुभारंभ जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने भगवान गणेश के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और मंत्रोच्चार के साथ किया। हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह की रस्में संपन्न कराई गईं। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों ने मेहनत एवं जिम्मेदारी के साथ आयोजन को सफल बनाया है।डीएम ने लोगों से अपील की कि पात्रता के अनुसार सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और जरूरतमंद परिवारों तक भी इनकी जानकारी पहुंचाएं। जिलाधिकारी ने बताया कि पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी जरूरतमंदों को लाभान्वित करने की व्यवस्था है।