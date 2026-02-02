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Ballia News: खुशियों के मंडप में एक हुए 82 जोड़े

Thu, 15 Oct 2026 01:24 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:24 AM IST
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82 couples united in a pavilion of joy.
बेल्थरारोड क्षेत्र के एक निजी मैरेज हाल में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उप​स्थित वर-वधु
बलिया। बेल्थरारोड तहसील क्षेत्र स्थित सनशाइन मैरिज हॉल में बुधवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित समारोह में 82 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इनमें विकासखंड सीयर के 38 और नगरा के 44 जोड़े शामिल रहे।
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जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने नवविवाहित जोड़ों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें सुखी एवं समृद्ध वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। इस दौरान नवदंपतियों को विवाह प्रमाण पत्र और आम के पौधे भी वितरित किए गए।
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समारोह का शुभारंभ जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने भगवान गणेश के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और मंत्रोच्चार के साथ किया। हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह की रस्में संपन्न कराई गईं। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों ने मेहनत एवं जिम्मेदारी के साथ आयोजन को सफल बनाया है।
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डीएम ने लोगों से अपील की कि पात्रता के अनुसार सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और जरूरतमंद परिवारों तक भी इनकी जानकारी पहुंचाएं। जिलाधिकारी ने बताया कि पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी जरूरतमंदों को लाभान्वित करने की व्यवस्था है।
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