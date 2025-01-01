Ballia News: कार से 45 किलो गांजा मिला, दो तस्कर गिरफ्तार

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एएनटीएफ गाजीपुर के प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि मुखबिर और सर्विलांस के माध्यम के आधार पर 15 अक्टूबर की रात सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के डोमनपुरा में तहसील रोड स्थित मुन्ना पांडेय के घर के सामने घेराबंदी की गई। वहां खड़ी कार की तलाशी लेने पर दो बोरियों में रखा 45 किलो गांजा मिला। मौके से 960 रुपये नकद और एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद किया गया।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार के बक्सर जिले के चंद्रपुरा, ब्रह्मपुर निवासी विकास यादव (25) और वीर कुंवर सिंह कॉलोनी निवासी अमित सिन्हा शुभम (28) के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बिहार से गांजा लाकर देवरिया और आसपास के जिलों में बेचने की बात स्वीकार की। उन्होंने बताया कि हमलोग सिर्फ कैरियर एक काम करते हैं। मामले में सिकंदरपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। एएनटीएफ टीम का कहना है कि तस्करी में शामिल अन्य सहयोगियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। इसमें एएनटीएफ टीम के साथ सिकंदरपुर थाना प्रभारी हरिशंकर सिंह टीम के साथ शामिल रहे।524 ग्राम गांजा के साथ बुजुर्ग गिरफ्तारबलिया। दुबहड़ पुलिस ने बृहस्पतिवार की शाम धरनीपुर मोड़ के पास चेकिंग के दौरान 524 ग्राम गांजा के साथ 60 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान बांसडीहरोड थाना क्षेत्र के साहोडीह निवासी विंध्यांचल खरवार के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष बृजेश सिंह ने बताया कि 15 अक्तूबर को उपनिरीक्षक राजकुमार हमराहियों के साथ क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान धरनीपुर मोड़ के पास विंध्यांचल खरवार को पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से 524 ग्राम गांजा बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर दुबहड़ थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 में प्राथमिकी दर्ज की गई।