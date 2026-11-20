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जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इफको की ओर से 19,735 क्विंटल डीएपी और 7,010 क्विंटल एनपीके, जबकि कोरोमंडल की ओर से 18,790 क्विंटल डीएपी जनपद को मिलने वाली है। नई खेप को सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाएगा। इसके आने के बाद निजी और सहकारी क्षेत्र की समितियों को मिलाकर जिले में डीएपी की कुल उपलब्धता 99,420 क्विंटल हो जाएगी।उन्होंने बताया कि दलहनी, तिलहनी सहित अन्य रबी फसलों की बोआई को देखते हुए शासन स्तर से उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। किसान अपनी जोतबही और फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर जरूरत के मुताबिक खाद खरीद सकते हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि पूरे सीजन की खाद एक साथ खरीदकर अनावश्यक भंडारण न करें। आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरकों की खरीदारी करें। संवाद