Ballia News: धान खरीद के लिए 28 केंद्र तय, 200 किसानों ने कराया पंजीकरण

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जिले में रबी सीजन में गेहूं और खरीफ में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। गेहूं की बोआई 50 हजार हेक्टेयर, जबकि धान की खेती 35 से 40 हजार हेक्टेयर में होती है। सरकार दोनों सीजन में क्रय केंद्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर किसानों से उपज खरीदती है। अगैती धान की कटाई शुरू हो गई है, जबकि 25 अक्तूबर तक शेष फसल की कटाई और पिटाई शुरू होने की उम्मीद है। नवंबर में धान की खरीद शुरू होगी।विपणन विभाग ने अगस्त में ही 28 क्रय केंद्र प्रस्तावित किए थे। इनमें विपणन विभाग के 15, पीसीएफ के 12 और भारतीय खाद्य निगम का एक केंद्र शामिल है। जिला विपणन अधिकारी शिशिर कुमार ने बताया कि कुछ क्षेत्रों में क्रय केंद्र दूर होने के कारण किसानों ने नए केंद्र खोलने की मांग की है। अभी खरीद का लक्ष्य नहीं मिला है। एक सप्ताह के भीतर लक्ष्य आने का अनुमान है। इसके बाद चार से पांच केंद्र बढ़ाए जाएंगे।उन्होंने बताया कि सरकार ने सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये और ग्रेड-ए धान का 2461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। किसान साइबर कैफे, जन सुविधा केंद्र या मोबाइल के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।