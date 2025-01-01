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एआरएम महेश चंद्र पांडेय ने बताया कि यात्रियों को हर 15 मिनट पर बस उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए आजमगढ़, मऊ बेल्थरा रोड डिपो से अतिरिक्त बसें मंगाई गई है। बलिया रोडवेज बस स्टेशन के अलावा शहर के अंदर टाउन डिग्री चौराहा के पास भी अस्थायी बस स्टैंड बनाए जाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा स्नान में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए चालक-परिचालकों की छुट्टी 25 नवंबर तक रद्द कर दी गई है। सभी को ड्यूटी पर रहना अनिवार्य होगा।1.50 लाख श्रद्धालुओं के बसों से आने की उम्मीद : परिवहन निगम ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रद्धाल़ुुओं की भीड़ को देखते हुए तैयारी की है। निगम को अनुमान है कि गंगा तट पर स्नान करने को 1.50 लाख से अधिक श्रद्धालु रोडवेज बस से यात्रा करेंगे।एआरएम महेश चंद्र पांडेय ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए बस 22 की शाम से ही संचालित की जाएगी। जिले के 6 तहसील के अलावा कस्बों तक जाएगी। आजमगढ़ , मऊ व बिहार की सीमा तक बसों का चालाया जाएगा। रोडवेज के सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है।