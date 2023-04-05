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दरअसल, यू-डायस 2026-27 के अंतर्गत कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों और पासआउट छात्र-छात्राओं का डाटा पोर्टल पर इम्पोर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही ऐसे नए विद्यार्थियों को जोड़ने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिनकी प्रोफाइल पहले से पोर्टल पर दर्ज नहीं है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में विद्यालयों द्वारा डाटा अपडेट नहीं किया जाना विभागीय निर्देशों की अनदेखी को दर्शाता है।जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बोर्ड पोर्टल पर पंजीकृत छात्र-छात्राओं और यू-डायस पोर्टल पर दर्ज विद्यार्थियों की संख्या में समानता होनी चाहिए। दोनों के आंकड़ों में किसी तरह का अंतर नहीं होना चाहिए। पहले से पोर्टल पर उपलब्ध विद्यार्थियों का डाटा इम्पोर्ट किया जाए और केवल उन्हीं बच्चों को न्यू स्टूडेंट के रूप में जोड़ा जाए, जिनकी प्रोफाइल पहले से उपलब्ध नहीं है। नए विद्यार्थियों को जिला एवं ब्लॉक स्तर से भी जोड़ा जा सकता है।आदेश में यह भी कहा गया है कि यू-डायस पोर्टल के ड्रॉप बॉक्स में जिन बच्चों का डाटा पेन जनरेट है, उनमें से सक्रिय विद्यार्थियों को इम्पोर्ट किया जाए। डुप्लीकेट डाटा हटाकर संबंधित प्रविष्टियों का निराकरण किया जाए। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों की आधार आईडी अभी तक जनरेट नहीं हुई है, उनका विवरण भी शत-प्रतिशत पूर्ण कराया जाए।विभाग की ओर से इन कार्यों को पूरा करने के लिए पूर्व में कई बार विभागीय पत्रों और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से विद्यालयों को सूचित किया जा चुका है। इसके बावजूद 101 विद्यालयों में नामांकन शून्य प्रदर्शित है।सभी संबंधित प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया है कि तत्काल यू-डायस पोर्टल पर छात्र-छात्राओं का डाटा इम्पोर्ट करें। जिन नए विद्यार्थियों का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, उन्हें न्यू स्टूडेंट के रूप में जोड़कर नामांकन शत-प्रतिशत पूर्ण करें। बोर्ड और यू-डायस की संख्या में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। बार-बार निर्देश के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए मान्यता प्रत्याहरण के लिए शासन को पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा।-मनोज कुमार मिश्र, जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया