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Bahraich News: नहाते समय नदी में बहा युवक

Thu, 08 Oct 2026 12:14 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:14 AM IST
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Youth swept away in river while bathing
हुजूरपुर। कटका घाट पर बुधवार दोपहर पत्नी के साथ नदी में नहाने गया युवक गहरे पानी में चला गया और तेज बहाव में बह गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ टीम ने युवक की तलाश शुरू की, लेकिन देर शाम तक उसका पता नहीं चल सका। जमालुद्दीनपुर गांव निवासी मनीष (32) पत्नी के साथ कटका घाट पर स्नान करने गया था। नहाते समय वह अचानक गहरे पानी में चला गया और बहाव की चपेट में आकर बह गया। थाना प्रभारी विपिन प्रकाश सिंह ने बताया कि एनडीआरएफ टीम युवक की तलाश कर रही है। घाट पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी है। युवक के लापता होने से परिवार में मातम पसरा है।
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