Bahraich News: युवक की हत्या, बोरे में भरकर नहर में फेंका शव

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रविवार की सुबह ग्रामीण शौच के लिए नहर की ओर गए तो उनकी नजर पानी में उतराते बोरे पर पड़ी। अनहोनी की आशंका में उन्होंने मटेरा पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बोरे को निकलवा कर खुलवाया तो उसके अंदर लगभग 28 वर्षीय युवक का शव मिला। युवक के गले के पीछे जख्म और दबाव के निशान देखकर हत्या की आशंका जताई गई।मटेरा थाना प्रभारी प्रेमपाल सिंह ने मृतक की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। उन्होंने बताया कि आसपास के गांवों व थानों में मृतक की फोटो भेजकर शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया की भी मदद ली जा रही है। क्षेत्राधिकारी नानपारा चित्रांशु गौतम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया।उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान और घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को भी लगाया गया है। एएसपी ग्रामीण डीपी तिवारी ने बताया कि बोरे में बंद मिले शव पर जख्म के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।