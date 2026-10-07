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Bahraich News: सड़क हादसे में घायल युवक की मौत

Wed, 07 Oct 2026 12:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:13 AM IST
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Youth injured in road accident dies
जरवलरोड। आठ दिन पूर्व बाजार में तेज रफ्तार कार की टक्कर से घायल ई-रिक्शा सवार रोहित निषाद (19) की सोमवार शाम लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। तप्पेसिपाह निवासी रोहित अपने पिता के साथ जरवलरोड में किराने का कारोबार करते थे। आठ दिन पहले वह ई-रिक्शा से बाजार जा रहे थे। इसी दौरान कार ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल रोहित को परिजन मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां से चिकित्सकों ने लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया था। सोमवार शाम उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि हादसे के बाद कार को कब्जे में ले लिया गया था। परिजनों की तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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