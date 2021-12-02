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Bahraich News: संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत

Fri, 09 Oct 2026 12:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:02 AM IST
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Youth dies under suspicious circumstances.
चित्तौरा। गोंडा मार्ग स्थित शिवनगर में एक मिल में काम करने वाले मजदूर की बृहस्पतिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के प्रार्थना पत्र पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पयागपुर के इमलियागंज निवासी राजू (30) शिवनगर स्थित एक मिल में कार्य करते थे। बृहस्पतिवार की दोपहर लगभग डेढ़ बजे मिल में काम करते समय अचानक उनके पेट में दर्द उठा। जिस पर वह कुछ दूरी पर जाकर बैठक गए। इसके कुछ ही देर बाद राजू बेहोश हो गए। वहां काम कर रहे अन्य साथी उन्हें लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उनका परीक्षण कर उन्हें मृत घोषित कर दिया। देहात कोतवाल दद्दन सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चलेगा।
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