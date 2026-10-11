फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Youth dies 10 days after dog bite.

Bahraich News: कुत्ते के काटने के 10 दिन बाद युवक की मौत

Sun, 11 Oct 2026 11:37 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
Youth dies 10 days after dog bite.
रिसिया। कुत्ते के काटने के करीब 10 दिन बाद शनिवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने से एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाया था। युवक की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया और शव दफना दिया।
विज्ञापन

रिसिया थाना क्षेत्र के इटकौरी गांव निवासी सद्दाम (26) को करीब 10 दिन पहले कुत्ते ने काट लिया था। परिजन उसे सीएचसी ले गए थे, जहां उसे इंजेक्शन लगवाया गया। इसके बाद उसकी तबीयत सामान्य थी। शनिवार सुबह अचानक उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन

गांव के समाजसेवी हाजी वसीम शेरवानी ने बताया कि परिजनों से पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया। इसके बाद शव दफना दिया गया। पोस्टमार्टम नहीं होने से मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि कुत्ते को ग्रामीणों ने पहले ही मार दिया था। उनके अनुसार, रिसिया क्षेत्र में कुत्तों के हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीते एक माह में 20 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रेबीज संक्रमण की पुष्टि के लिए जांच जरूरी
सीएचसी रिसिया के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. धर्मेंद्र गौतम ने बताया कि युवक की मौत का वास्तविक कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए था। कुत्ते की स्थिति की जांच भी जरूरी थी। इन तथ्यों के बिना मौत की वजह के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed