Bahraich News: कुत्ते के काटने के 10 दिन बाद युवक की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रिसिया थाना क्षेत्र के इटकौरी गांव निवासी सद्दाम (26) को करीब 10 दिन पहले कुत्ते ने काट लिया था। परिजन उसे सीएचसी ले गए थे, जहां उसे इंजेक्शन लगवाया गया। इसके बाद उसकी तबीयत सामान्य थी। शनिवार सुबह अचानक उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो गई।गांव के समाजसेवी हाजी वसीम शेरवानी ने बताया कि परिजनों से पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया। इसके बाद शव दफना दिया गया। पोस्टमार्टम नहीं होने से मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि कुत्ते को ग्रामीणों ने पहले ही मार दिया था। उनके अनुसार, रिसिया क्षेत्र में कुत्तों के हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीते एक माह में 20 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं।रेबीज संक्रमण की पुष्टि के लिए जांच जरूरीसीएचसी रिसिया के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. धर्मेंद्र गौतम ने बताया कि युवक की मौत का वास्तविक कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए था। कुत्ते की स्थिति की जांच भी जरूरी थी। इन तथ्यों के बिना मौत की वजह के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।