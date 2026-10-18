Bahraich News: संदिग्ध हालात में महिला की मौत

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नवाबगंज। शिवनगरा गांव निवासी राजकुमारी (60) की शुक्रवार की देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनके भाई ने शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए प्रार्थनापत्र सौंपा है। राजकुमारी के पति की मौत लगभग चार वर्ष पूर्व हो चुकी हैं। वह परिजनों के साथ रहती थीं। बीते काफी दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। उनके भाई अजय तिवारी ने घटना को संदिग्ध बताते हुए शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए थाने में तहरीर दी है। थाना प्रभारी जितेंद्र यादव ने बताया कि परिजन महिला की मौत बीमारी के कारण होने की बात कह रहे हैं। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।