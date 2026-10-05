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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Weather changed suddenly in the morning; clouds gathered accompanied by strong winds.

Bahraich News: सुबह अचानक बदला मौसम, तेज हवा के साथ छाए बादल

Mon, 05 Oct 2026 11:52 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:52 PM IST
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Weather changed suddenly in the morning; clouds gathered accompanied by strong winds.
बहराइच। तराई का मौसम सोमवार सुबह अचानक बदल गया। तेज हवा के साथ आसमान में बादल छा गए। सुबह से ही मौसम के बदले मिजाज को देखकर लोगों को फिर बारिश की आशंका सताने लगी। मौसम विभाग ने भी जिले में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है।
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रविवार तक सुबह के समय कोहरे का असर दिखाई दे रहा था, लेकिन सोमवार सुबह तेज हवा चलने के साथ मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में बादल छाने से धूप भी प्रभावित हुई। मौसम के अचानक बदले रुख से तापमान में भी बदलाव महसूस किया गया। मौसम विभाग के विशेषज्ञ डॉ. पीएल तिवारी के अनुसार अगले कुछ घंटों में मौसम में और बदलाव हो सकता है। तेज हवा के साथ बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
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