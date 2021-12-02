फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Villager drowns in pond

Bahraich News: तालाब में डूबकर ग्रामीण की मौत

Sun, 11 Oct 2026 12:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 11 Oct 2026 12:29 AM IST
विज्ञापन
Villager drowns in pond
जरवलरोड। करनई गजापुरवा गांव निवासी सियाराम (60) की शनिवार सुबह तालाब में डूबने से मौत हो गई। वह शौच के लिए तालाब किनारे गए थे। पैर फिसलने से गहरे पानी में चले गए।
विज्ञापन



ग्रामीणों के मुताबिक, सियाराम शनिवार सुबह गांव के बाहर स्थित तालाब के किनारे शौच के लिए गए थे। उसी दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में डूबने लगे। सियाराम की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन पानी गहरा होने के कारण सफल नहीं हो सके।
विज्ञापन


करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने उनका शव तालाब से बाहर निकाला। थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों की ओर से शव के पोस्टमार्टम के लिए प्रार्थनापत्र दिया गया है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed