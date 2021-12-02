Bahraich News: तालाब में डूबकर ग्रामीण की मौत

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ग्रामीणों के मुताबिक, सियाराम शनिवार सुबह गांव के बाहर स्थित तालाब के किनारे शौच के लिए गए थे। उसी दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में डूबने लगे। सियाराम की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन पानी गहरा होने के कारण सफल नहीं हो सके।करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने उनका शव तालाब से बाहर निकाला। थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों की ओर से शव के पोस्टमार्टम के लिए प्रार्थनापत्र दिया गया है। (संवाद)