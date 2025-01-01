Bahraich News: स्कूल बस की चपेट में आकर सब्जी विक्रेता की मौत

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पुलिसकर्मियों ने उन्हें एंबुलेंस से सीएचसी पयागपुर पहुंचाया। वहां ईएमओ डॉ. कविता चौधरी ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के समय रामदेव ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। एएसपी नगर आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। विज्ञापन

उधर, खैरीघाट के बरुही निवासी प्रदीप (14) बृहस्पतिवार सुबह कक्षा नौ की परीक्षा देकर साइकिल से घर लौट रहा था। स्कूल से कुछ दूर एक ई-रिक्शा से टकराकर घायल हो गया। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं मिली है। पुलिसकर्मियों ने उन्हें एंबुलेंस से सीएचसी पयागपुर पहुंचाया। वहां ईएमओ डॉ. कविता चौधरी ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के समय रामदेव ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। एएसपी नगर आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।उधर, खैरीघाट के बरुही निवासी प्रदीप (14) बृहस्पतिवार सुबह कक्षा नौ की परीक्षा देकर साइकिल से घर लौट रहा था। स्कूल से कुछ दूर एक ई-रिक्शा से टकराकर घायल हो गया। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं मिली है।

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पयागपुर/खैरीघाट। जिले में बृहस्पतिवार को हुए दो सड़क हादसों में एक सब्जी विक्रेता की मौत हो गई, जबकि 14 वर्षीय छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। विशेश्वरगंज के शेखापुर देवरिया निवासी रामदेव (40) के भाई की सब्जी की दुकान है। बृहस्पतिवार दोपहर रामदेव बाइक से मंडी गए थे। वहां से एक कैरेट टमाटर खरीदकर लौटते समय गोंडा-बहराइच मार्ग पर इंद्रापुर गांव के पास सामने से आ रही स्कूल बस की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए।