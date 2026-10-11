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Bahraich News: 60 दिन ठप रहेंगे वीबी जीरामजी के काम

Sun, 11 Oct 2026 11:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:56 PM IST
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VB Jiramji's operations will remain suspended for 60 days.
बहराइच। खेती-किसानी के प्रमुख सीजन में खेतों में मजदूरों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए शासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में वीबी जीरामजी के कार्यों पर कुल 60 दिनों तक रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस दौरान ग्राम पंचायतों में न तो नए कार्यों को स्वीकृति दी जाएगी और न ही काम शुरू कराए जाएंगे। शासन ने कृषि कार्यों की समय सारिणी में भी बदलाव किया है।
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शासन की ओर से कृषि कार्यों के लिए तीन अवधियां निर्धारित की गई हैं। पहली अवधि एक से 20 जुलाई तक धान की रोपाई के लिए तय की गई है। दूसरी अवधि में धान की कटाई और गेहूं की बोआई के लिए पहले 15 अक्तूबर से पांच नवंबर तक का समय निर्धारित था। इसमें बदलाव करते हुए अब एक नवंबर से 20 नवंबर तक की अवधि तय की गई है। वहीं, गेहूं की कटाई के लिए एक से 20 अप्रैल तक वीबी जीरामजी के कार्यों पर रोक रहेगी। इन तीनों अवधियों को मिलाकर कुल 60 दिन कामकाज बंद रहेगा।
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काम की मांग की गणना में शामिल नहीं होंगे दिन
वीबी जीरामजी के उपायुक्त रवि शंकर पांडेय ने बताया कि निर्धारित अवधि को काम की मांग के लिहाज से शून्य अवधि माना जाएगा। इन दिनों को काम की मांग की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही इस अवधि में बेरोजगारी भत्ते का लाभ भी नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि शासन का उद्देश्य कृषि सीजन में मजदूरों की कमी रोकना और खेती से जुड़े जरूरी कार्यों को समय पर पूरा कराना है। इसी को ध्यान में रखते हुए धान की कटाई और गेहूं की बोआई की समय सारिणी में बदलाव किया गया है।
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