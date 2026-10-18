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Bahraich News: कुत्तों के हमलों में दो मासूम घायल, दोनों की हालत गंभीर

Sun, 18 Oct 2026 11:35 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:35 PM IST
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Two innocent children injured in dog attacks; both in critical condition
कुत्तों के हमले में घायल मासूम।
बौंडी। जिले के सिपहिया और घूरदेवी क्षेत्र में रविवार को कुत्तों के हमलों में दो मासूम घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
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सिपहिया गांव निवासी मंदीप (7) रविवार सुबह घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी एक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। मंदीप की चीख-पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण पहुंचे और लाठी-डंडों से कुत्ते को भगाया। तब तक मंदीप के हाथ-पैर में गंभीर जख्म हो चुके थे। परिजन उसे मेडिकल कॉलेज ले गए।
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वहीं, घूरदेवी निवासी प्रिंसी (5) की मां सुमन के मुताबिक, प्रिंसी सुबह घर के बाहर खड़ी थी। तभी कुत्ते ने हमला कर उसका चेहरा जबड़े में दबोच लिया। हमले में प्रिंसी के माथे और सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोटें आईं। उसे भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

कुत्तों के हमले में घायल मासूम।

कुत्तों के हमले में घायल मासूम।

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