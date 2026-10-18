Bahraich News: कुत्तों के हमलों में दो मासूम घायल, दोनों की हालत गंभीर

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सिपहिया गांव निवासी मंदीप (7) रविवार सुबह घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी एक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। मंदीप की चीख-पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण पहुंचे और लाठी-डंडों से कुत्ते को भगाया। तब तक मंदीप के हाथ-पैर में गंभीर जख्म हो चुके थे। परिजन उसे मेडिकल कॉलेज ले गए।वहीं, घूरदेवी निवासी प्रिंसी (5) की मां सुमन के मुताबिक, प्रिंसी सुबह घर के बाहर खड़ी थी। तभी कुत्ते ने हमला कर उसका चेहरा जबड़े में दबोच लिया। हमले में प्रिंसी के माथे और सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोटें आईं। उसे भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।