Bahraich News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10:00 बजे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होगा। यह जानकारी कोच अब्दुल अहद ने दी।

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जन आरोग्य मेला

सुबह 10:00 बजे। सभी पीएचसी में जन आरोग्य मेले का आयोजन होगा। यह जानकारी सीएमओ डॉ. संजय कुमार शर्मा ने दी।

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3- परामर्श शिविर

सुबह 11:00 बजे। पुलिस लाइन स्थित ऑडिटोरियम में परिवार परामर्श शिविर का आयोजन होगा। यह जानकारी प्रभारी आरएस मिश्रा ने दी।

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4- विशेष पूजा व शृंगार

शाम 04:00 बजे। शहर के सिद्धनाथ शिव मंदिर में विशेष पूजा व शृंगार होगा। यह जानकारी महामंडलेश्वर रविगिरि महाराज ने दी।

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5- आरती

रात 10:00 बजे। पीपल तिराहा पर स्थापित पूजा पंडाल में मां दुर्गा की आरती होगी। यह जानकारी समिति के सदस्य प्रेम ने दी।



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1- खेल