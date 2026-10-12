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Bahraich News: नदी उफनाई, मंदिर के रास्ते पर भरा पानी

Mon, 12 Oct 2026 11:53 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:53 PM IST
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The river overflowed; water flooded the path to the temple.
बहराइच। शारदीय नवरात्र के पहले दिन सरयू नदी के उफनाने से नदी के तट पर स्थित मरी माता मंदिर को जाने वाले रास्ते पर पानी भर गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि श्रद्धालुओं को उसे पार करने में एक दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा था। इस बारे में बताया गया कि नेपाल में अचानक एक बार फिर नदियां उफनाने लगी हैं। वहां के लोगों को बचाने के लिए नेपाल का बनबसा बैराज खोल दिया जाता है। इससे नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों की नदियों में भी पानी बढ़ जाता है। यह पानी की इसी का परिणाम माना जा रहा है। मंदिर प्रबंधन की ओर से श्रद्धलुओं से अपील की गई है कि वे जलभराव वाला रास्ता संभल कर पार करें।
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