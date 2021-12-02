फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Teenager drowns in Pingla drain

Bahraich News: पिंगला नाले में डूबकर किशोर की मौत

Sun, 11 Oct 2026 12:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 11 Oct 2026 12:36 AM IST
विज्ञापन
Teenager drowns in Pingla drain
फखरपुर। पिंगला नाले पर पितृ विसर्जन के लिए गए ग्रामीणों के साथ पहुंचे एक किशोर की शनिवार को डूबने से मौत हो गई। ग्रामीण जब तक उसे पानी से बाहर निकाल पाते, तब तक वह गहरे पानी में डूब गया।
विज्ञापन



हुसेपुर गांव निवासी सतीश वर्मा (15) शनिवार को क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों के साथ पिंगला नाले पर गया था। ग्रामीण पितृ विसर्जन की परंपरा निभा रहे थे। उसी दौरान सतीश नाले के पास खेलने लगा। अचानक संतुलन बिगड़ने से वह गहरे पानी में गिर गया। ग्रामीणों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।
विज्ञापन



सतीश के पिता मनोहर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से शव को नाले से बाहर निकलवाया। पिता मनोहर ने शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस को प्रार्थनापत्र दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed