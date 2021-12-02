Bahraich News: पिंगला नाले में डूबकर किशोर की मौत

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हुसेपुर गांव निवासी सतीश वर्मा (15) शनिवार को क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों के साथ पिंगला नाले पर गया था। ग्रामीण पितृ विसर्जन की परंपरा निभा रहे थे। उसी दौरान सतीश नाले के पास खेलने लगा। अचानक संतुलन बिगड़ने से वह गहरे पानी में गिर गया। ग्रामीणों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।सतीश के पिता मनोहर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से शव को नाले से बाहर निकलवाया। पिता मनोहर ने शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस को प्रार्थनापत्र दिया है।