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गंगापुर निवासी चंदन रविवार को परिवार के किसी सदस्य की बात से आहत था। इसके बाद उसने घर से बाहर जाकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। कुछ देर बाद वह घर लौटा तो उसकी हालत बिगड़ गई। गंभीर हालत में उसकी बहन काजल और बहनोई रोहित उसे सीएचसी मोतीपुर ले गए। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव घर ले गए।वीडियो में चंदन अपने माता-पिता से बार-बार माफी मांगने के साथ ही अपने इस कदम के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने की अपील करता नजर आ रहा है।मुर्तिहा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यतींद्र सिंह ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं मिली है। मामले की जानकारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।