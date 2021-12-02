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बहराइच। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत कोहरे में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय और पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने पारले चीनी मिल परसेंडी में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगवाए। गन्ना लेकर पहुंचे किसानों के वाहनों पर टेप लगाकर अभियान की शुरुआत की गई। अधिकारियों ने मिल प्रबंधन को गन्ना ढुलाई में लगे सभी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगवाने के निर्देश दिए, ताकि कम दृश्यता में भी वाहन दूर से दिखाई दें। इस दौरान किसानों और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। डीएम और एसपी ने बाइक चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करने की अपील की। डीएम ने कहा कि जनजागरूकता से सड़क हादसों में प्रभावी कमी लाई जा सकती है।