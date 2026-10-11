Bahraich News: कबड्डी में बहाया पसीना, विजेता हुए सम्मानित

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क्रीड़ा सचिव विवेक रावत ने बताया कि प्रतियोगिता में बालक और बालिका वर्ग के अंडर-17 व अंडर-19 मुकाबले कराए गए। बालिका वर्ग के अंडर-19 में खजुरी की टीम विजेता रही, जबकि अंडर-17 वर्ग में सआदत इंटर कॉलेज की टीम ने जीत दर्ज की। बालक वर्ग के अंडर-19 मुकाबले में नवयुग इंटर कॉलेज और अंडर-17 में महराज सिंह इंटर कॉलेज की टीम विजेता बनी।प्रतियोगिता में विजय सिंह, जय प्रकाश, वंदना रंजन और सौगेन्द कुमार ने रेफरी की भूमिका निभाई। आयोजन के दौरान विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। नवीन मिश्रा, राकेश मिश्रा, केपी सिंह, अभिनय कुमार, अभिषेक पाठक और शिवेन्द्र सिंह सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।समापन पर प्रधानाचार्य गिरजा शंकर पांडेय ने विजेता टीमों को मेडल और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को मंडलीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं भी दीं।