Bahraich News: बॉक्सिंग में सुमित सिंह ने जीता स्वर्ण पदक

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सुमित की इस सफलता के पीछे कड़ी मेहनत, नियमित अभ्यास और खेल के प्रति समर्पण रहा। उनकी उपलब्धि पर विद्यालय प्रबंधन, प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने खुशी जताते हुए बधाई दी। विद्यालय परिवार ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साथ ही उम्मीद जताई कि सुमित आगे भी बेहतर प्रदर्शन कर नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। उनकी सफलता से अन्य विद्यार्थियों को भी खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।

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बहराइच। हुजूरपुर रोड स्थित एक विद्यालय के छात्र सुमित सिंह ने सीबीएसई नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित आरबीएसएम पब्लिक स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में सुमित ने अंडर-19 वर्ग के 56 से 60 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) के लिए भी क्वालीफाई कर लिया।