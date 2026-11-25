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रबी सत्र में फसलों की बोआई के चलते एक से 20 नवंबर तक वीबी-जी राम जी के कार्य बंद थे। इसकी भरपाई के लिए विभाग ने विशेष रोजगार सप्ताह शुरू किया। इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों में काम कराकर श्रमिकों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया।इसी बीच प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा ने अभियान शुरू होने से एक दिन पहले हड़ताल का एलान कर दिया। रोजगार सेवक वेतनवृद्धि, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और पीएफ समेत अन्य लंबित मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं।वीबी-जी राम जी के तहत कार्ययोजना तैयार कराने, श्रमिकों को काम से जोड़ने और उनकी उपस्थिति दर्ज कराने में रोजगार सेवकों की अहम भूमिका होती है। ऐसे में हड़ताल से रोजगार सृजन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।उपायुक्त श्रम रोजगार रवि शंकर पांडेय ने बताया कि हड़ताल से अभियान प्रभावित हुआ है। दो दिनों में करीब 2700 मानव दिवस ही सृजित हो सके हैं। हालांकि, सभी ब्लॉकों में कुछ न कुछ काम कराया गया है।रोज का लक्ष्य 52 हजार, उपलब्धि 2677जिले में विशेष रोजगार सप्ताह के दौरान प्रतिदिन 52,151 मानव दिवस सृजन का लक्ष्य है। आठ दिनों में कुल 4.17 लाख मानव दिवस सृजित किए जाने हैं, लेकिन शुरुआती दो दिनों की उपलब्धि लक्ष्य से काफी पीछे है। रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष पंकज मिश्रा ने कहा कि मांगें पूरी होने तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा।