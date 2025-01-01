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Bahraich News: सड़कों पर घूमते कुत्ते बने मुसीबत

Thu, 08 Oct 2026 12:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:04 AM IST
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Stray dogs roaming the streets have become a nuisance.
रुपईडीहा में हाईवे पर घूमता कुत्तों का झुंड।
रुपईडीहा। क्षेत्र में आवारा कुत्तों के बढ़ते झुंड से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़कों और मोहल्लों में दिन-रात घूमने वाले कुत्तों के झुंड से लोगों में डर बना रहता है। सुगरा देवी, साबरा, अकील अहमद और गुड्डू ने बताया कि कुत्ते बकरियों और मुर्गियों पर हमला कर उन्हें मार देते हैं। अब तक छह परिवारों के पालतू पशु कुत्तों का शिकार हो चुके हैं। विवेकानंद नगर, सरस्वती नगर, आदर्श नगर और चकिया रोड पर रात में झुंड अधिक दिखाई देते हैं। इससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। कस्बावासियों ने नगर पंचायत प्रशासन से कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चलाने और उचित स्थान पर रखने की व्यवस्था कराने की मांग की है। नगर पंचायत अध्यक्ष डॉ. उमाशंकर वैश्य ने बताया कि कर्मचारियों की टीम गठित कुत्तों को पकड़वाकर उनका बधियाकरण कराया जाएगा।
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