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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Spotted in Hardinpurwa; villagers caught it.

Bahraich News: हरदीनपुरवा में निकला, ग्रामीणों ने पकड़ा

Wed, 07 Oct 2026 12:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:15 AM IST
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Spotted in Hardinpurwa; villagers caught it.
हरदीनपुरवा गांव में अजगर को जाल में बंद किए ग्रामीण। 
फखरपुर। ग्राम पंचायत बुबकापुर के मजरा हरदीनपुरवा में मंगलवार दोपहर नाले के पास अजगर दिखाई देने से ग्रामीणों में हलचल मच गई। सूचना पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने सावधानी बरतते हुए जाल की मदद से अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। समाजसेवी मोहन अवस्थी ने वन विभाग को सूचना दी। कुछ देर बाद बीट प्रभारी जुबेर खान टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अजगर को कब्जे में ले लिया। उन्होंने बताया कि अजगर को सुरक्षित उसके प्राकृतिक वास में छोड़ दिया जाएगा।
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