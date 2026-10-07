Bahraich News: हरदीनपुरवा में निकला, ग्रामीणों ने पकड़ा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:15 AM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:15 AM IST
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फखरपुर। ग्राम पंचायत बुबकापुर के मजरा हरदीनपुरवा में मंगलवार दोपहर नाले के पास अजगर दिखाई देने से ग्रामीणों में हलचल मच गई। सूचना पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने सावधानी बरतते हुए जाल की मदद से अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। समाजसेवी मोहन अवस्थी ने वन विभाग को सूचना दी। कुछ देर बाद बीट प्रभारी जुबेर खान टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अजगर को कब्जे में ले लिया। उन्होंने बताया कि अजगर को सुरक्षित उसके प्राकृतिक वास में छोड़ दिया जाएगा।
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