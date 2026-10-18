Bahraich News: मतदाता सूची के लिए 24 अक्तूबर को लगेंगे विशेष शिविर

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बहराइच। मतदाता सूची में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं तथा मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से छूटे लोगों का फॉर्म-6 भरवाकर पंजीकरण सुनिश्चित करवाने के लिए विशेष कैंप 24 अक्तूबर को भी सभी बूथों पर आयोजित होगा। जिलाधिकारी राजेश पांडेय ने बताया कि सभी अपने बूथ पर जाकर मतदाता सूची में नाम की जांच करें। नाम दर्ज न होने पर संबंधित बीएलओ, voter.eci.gov.in वेबसाइट अथवा वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से फॉर्म-6 भरकर आवेदन करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे।