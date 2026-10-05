Bahraich News: बाइक में घुसा सांप, दो घंटे बाद निकला

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बिछिया। सुजौली थाना क्षेत्र के त्रिलौकीगौढ़ी गांव में सोमवार को माताप्रसाद की बाइक में सांप घुस गया। इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सांप को बाइक से निकालने के लिए ग्रामीणों ने करीब दो घंटे तक मशक्कत की। काफी प्रयास के बाद सांप को बाहर निकाला गया। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। घटना को लेकर गांव में देर तक चर्चा होती रही।