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Bahraich News: आज होगा संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन

Fri, 16 Oct 2026 11:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:41 PM IST
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Sampoorna Samadhan Diwas will be organised today
बहराइच। जिले में जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा। इस दौरान जिले की सभी तहसीलों में अधिकारियों की ओर से लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी और उनके समाधान के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। तहसील महसी में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस होगा। वहीं तहसील नानपारा में अपर जिलाधिकारी जनसमस्याओं की सुनवाई करेंगे। जिले की बाकी तहसीलों में संबंधित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
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