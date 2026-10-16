Bahraich News: आज होगा संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन

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बहराइच। जिले में जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा। इस दौरान जिले की सभी तहसीलों में अधिकारियों की ओर से लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी और उनके समाधान के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। तहसील महसी में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस होगा। वहीं तहसील नानपारा में अपर जिलाधिकारी जनसमस्याओं की सुनवाई करेंगे। जिले की बाकी तहसीलों में संबंधित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।