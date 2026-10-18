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Bahraich News: सात विधानसभा क्षेत्रों में 15 करोड़ से बनेंगी सड़कें

Sun, 18 Oct 2026 11:52 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:52 PM IST
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Roads worth rupees15 crore will be constructed across seven assembly constituencies.
बहराइच। पूर्वांचल विकास निधि योजना (राज्यांश) के तहत जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए 28 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इन पर 15 करोड़ चार लाख 81 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। कुल 18.457 किलोमीटर लंबाई में संपर्क मार्गों का लेपन, सीसी रोड निर्माण और इंटरलॉकिंग के कार्य कराए जाएंगे।
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परियोजनाएं संबंधित विधायकों और दो एमएलसी के प्रस्तावों पर स्वीकृत हुई हैं। शासन से मंजूरी मिलने के बाद चयनित गांवों और मजरों में आवागमन की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है। कार्य नवंबर के पहले पखवारे में शुरू होने की संभावना है।
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महसी विधानसभा क्षेत्र में मरीचा-बौंडी संपर्क मार्ग पर रायपुर चौराहे से नवापुरवा होते हुए कौड़हा तक 2.137 किलोमीटर सड़क का लेपन होगा। धनावा में इंटरलॉकिंग कराई जाएगी। मटेरा क्षेत्र के पूरे अलस्त खां, बौंडी फत्तेहुल्लापुर, पंडितपुरवा-भोगाजोत, मैगला, रामगांव और मुहम्मद नगर में सीसी रोड व लेपन के काम होंगे।
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पयागपुर में पुरैनी संपर्क मार्ग का 2.400 किलोमीटर नवनिर्माण, बेलमरिया-जमनही और विशेश्वरगंज-इकौना मार्ग पर काम होगा। कैसरगंज के गोड़हिया नंबर-दो, बगहिया मुखियापुरवा, मीरपुर चिलवा और बदरौली में सीसी रोड व नाली बनेंगी।

बहराइच सदर के ऐलिहा, सदियाबाद और भिंगुरी, नानपारा के रामपुर धोबियाहार व तुलसीपुर और बलहा के मटेही कला, पकरिया दीवान, भगड़िया, राजापुर कतर्निया व कुड़वा में भी सड़क निर्माण कराया जाएगा।
कुछ सड़कों पर काम शुरू
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता एसके सिन्हा ने बताया कि 28 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति मिली है। कुछ सड़कों पर काम शुरू हो चुका है।
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