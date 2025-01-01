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Bahraich News: सड़क हादसे में घायल रिटायर्ड फौजी की मौत

Fri, 09 Oct 2026 12:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:11 AM IST
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Retired soldier injured in road accident dies
रविंद्र सिंह।
रिसिया। रिसिया मार्ग पर मंगलवार को सड़क हादसे में घायल नव्वा भौखारा गांव निवासी रिटायर्ड फौजी रवींद्र सिंह (55) की मल्हीपुर मार्ग स्थित निजी अस्पताल में उपचार के दौरान बुधवार को मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद बृहस्पतिवार दोपहर गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। ग्रामीणों और परिचितों ने घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि करण वीर सिंह, रण विजय सिंह, सरोज कुमार सिंह, आशीष सिंह सभासद और जिलेदार सिंह समेत अन्य लोगों ने शोक जताया।
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